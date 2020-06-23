0
16:19
Первые авиарейсы в Анапу и Калининград стартовали в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:02
Начался ПАИ-live с Игорем Соповым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
15:26
Минобрнауки утвердило Наталью Ильину в должности ректора ПсковГУ
14:59
Директор «КП-Петербург» рассказал, как нашел в Псковской области могилу погибшего в войну деда
14:54
Борис Елкин: Будем работать и над другими авиамаршрутами
14:25
Михаил Ведерников поднялся в рейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров
14:19
Гендиректор «Псковавиа»: Потоки пассажиров в псковском аэропорту разделены из-за коронавируса
Еще новости
Общество

Андрей Турчак поздравил с Днем рождения старейшего члена партии «Единая Россия»

Секретарь Псковского районного  отделения партии «Единая Россия», председатель  Собрания депутатов  Псковского района Андрей Неофитов поздравил старейшего члена партии Антонину Цветкову с днем рождения. Жительнице Карамышевской волости 22 июня исполнилось 89 лет.

Антонина Ивановна Цветкова  живет  в д. Большое Загорье Карамышевской волости. В день 22 июня 1941 года, когда началась  Великая Отечественная война, ей исполнилось  10 лет. Отец  Антонины Цветковой умер до войны,  мама скончалась от тифа в начале войны.  Девочка воспитывалась в детском доме Новгородской области.  Вспоминает, что от фашистов  и бомбежек пряталась в землянках в лесах вместе с односельчанами.  Выжила,  несмотря на все тяготы и невзгоды. Получив профессию, 42 года проработала ветеринарным врачом в совхозе «Карамышевский».

Андрей Неофитов  пожелал  имениннице крепкого здоровья, выразил благодарность за  многолетний добросовестный труд, опыт, доброту и мудрость.  Секретарь районного  отделения партии вручил приветственный адрес от секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака и букет цветов.

«Мы  поздравили  нашего старейшего члена партии и сказали  спасибо за  верность убеждениям, честный труд и большой вклад в общественную работу. В день рождения Антонина Ивановна не должна была остаться без нашего внимания», - сказал Неофитов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Первые авиарейсы в Анапу и Калининград стартовали в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 июня 2020
Первые авиарейсы в Анапу и Калининград стартовали в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Начался ПАИ-live с Игорем Соповым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
23 июня 2020
Начался ПАИ-live с Игорем Соповым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Минобрнауки утвердило Наталью Ильину в должности ректора ПсковГУ
23 июня 2020
Минобрнауки утвердило Наталью Ильину в должности ректора ПсковГУ
Директор «КП-Петербург» рассказал, как нашел в Псковской области могилу погибшего в войну деда
23 июня 2020
Директор «КП-Петербург» рассказал, как нашел в Псковской области могилу погибшего в войну деда
Борис Елкин: Будем работать и над другими авиамаршрутами
23 июня 2020
Борис Елкин: Будем работать и над другими авиамаршрутами
Михаил Ведерников поднялся в рейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров
23 июня 2020
Михаил Ведерников поднялся в рейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров
Гендиректор «Псковавиа»: Потоки пассажиров в псковском аэропорту разделены из-за коронавируса
23 июня 2020
Гендиректор «Псковавиа»: Потоки пассажиров в псковском аэропорту разделены из-за коронавируса
Добровольцев просят спасти аиста со сломанным крылом в Порховском районе
23 июня 2020
Добровольцев просят спасти аиста со сломанным крылом в Порховском районе

Идет загрузка...