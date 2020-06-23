Андрей Турчак поздравил с Днем рождения старейшего члена партии «Единая Россия»

15:06, 23 июня 2020, ПАИ

Секретарь Псковского районного отделения партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов поздравил старейшего члена партии Антонину Цветкову с днем рождения. Жительнице Карамышевской волости 22 июня исполнилось 89 лет.

Антонина Ивановна Цветкова живет в д. Большое Загорье Карамышевской волости. В день 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, ей исполнилось 10 лет. Отец Антонины Цветковой умер до войны, мама скончалась от тифа в начале войны. Девочка воспитывалась в детском доме Новгородской области. Вспоминает, что от фашистов и бомбежек пряталась в землянках в лесах вместе с односельчанами. Выжила, несмотря на все тяготы и невзгоды. Получив профессию, 42 года проработала ветеринарным врачом в совхозе «Карамышевский».

Андрей Неофитов пожелал имениннице крепкого здоровья, выразил благодарность за многолетний добросовестный труд, опыт, доброту и мудрость. Секретарь районного отделения партии вручил приветственный адрес от секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака и букет цветов.

«Мы поздравили нашего старейшего члена партии и сказали спасибо за верность убеждениям, честный труд и большой вклад в общественную работу. В день рождения Антонина Ивановна не должна была остаться без нашего внимания», - сказал Неофитов.