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Общество

208 тысяч квадратных метров борщевика уничтожат в Пскове в этом году

Информацию администрации Пскова об исполнении контракта о комплексе работ по ликвидации борщевика Сосновского на территории города заслушали и обсудили члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как сообщил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов, компания-подрядчик произвела скос и вывоз борщевика по 14 адресам, химическую обработку - по 19 адресам. Всего в рамках двухгодичного муниципального контракта подрядчик должен в этом году скосить в Пскове борщевик на площади 130 тыс. кв. м, уничтожить посредством химобработки - на площади 78 тыс. кв. м. Такие же объемы работы предусмотрены условиями контракта и на 2021 год.

Глава Пскова Елена Полонская подвергла критике принцип, по которому составлено техзадание к этому муниципальному контракту. Она отметила, что недопустимо, когда одни участки заросшей борщевиком принадлежащей городу земли попадают в техзадание, а расположенные с ними по соседству такие же муниципальные участки - нет.

При этом руководитель муниципалитета подчеркнула, что депутаты возьмут под свой контроль работу компании-подрядчика с тем, чтобы все территории, отмеченные в техзадании, обрабатывались должным образом. Кроме того, в срок до 29 июня Управление городского хозяйства администрации Пскова должно будет предоставить депутатам ПГД полный список территорий, на которых уже проведены работы по уничтожению борщевика.

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