Принять участие в голосовании по Конституции псковичи смогут с 8:00 до 20:00

16:10, 23 июня 2020, ПАИ

Принять участие в голосовании по Конституции псковичи смогут с 8:00 до 20:00 с 25 по 30 июня, а также непосредственно в основной день голосования - 1 июля. Об этом в эфире ПАИ-live сказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Мы готовимся не к 1-му числу, а к 25-му. Именно в этот день откроются все избирательные комиссии. График их работы будет размещен в местах массового скопления граждан», - уточнил Игорь Сопов.

Проголосовать можно будет не только на своём участке, но и с помощью выездного голосования, которое пройдет с 25 по 30 июня с 12:00 до 20:00, 1 июля - с 8:00 до 20:00.

