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Политика

Дату выборов депутатов Законодательного Собрания Псковской области согласовал профильный комитет

Дату выборов депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва согласовал комитет по законодательству и местному самоуправлению на заседании сегодня, 17 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Как напомнил председатель комитета Алексей Севастьянов, законодательством о выборах днём голосования определено третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок действующего созыва Государственной Думы. В 2026 году эта дата – 20 сентября.

«Вчера президент РФ подписал соответствующий указ. 39 субъектов Российской Федерации будут выбирать членов заксобраний и 10 субъектов – высших должностных лиц. Впервые на выборах девятого созыва Госдумы проголосуют жители новых регионов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», – добавил Алексей Севастьянов.

Официальное назначение даты выборов состоится на 56-й сессии Законодательного Собрания Псковской области завтра, 18 июня.

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