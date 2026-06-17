26 вопросов рассмотрели на законодательном комитете регионального парламента

17:41, 17 июня 2026, ПАИ

Заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению прошло в Законодательном Собрании Псковской области сегодня, 17 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты рассмотрели повестку из 26 вопросов. Работа началась с представления кандидатур на должности мировых судей судебных участков в Пскове, Великих Луках и Плюсском районе.

Парламентарии также согласовали пакет законопроектов, разработанных с целью исправления неточностей, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости. Потребность в этом выявилась в ходе уточнения границ муниципальных образований.

«Была проделана огромная и очень важная работа», – поблагодарил исполнителей Алексей Севастьянов.

Ещё один блок документов связан с необходимостью отразить в областном законодательстве новое название регионального парламента, а также утвердить обновлённую структуру и атрибуты депутата Законодательного Собрания Псковской области.

Кроме того, депутаты согласовали проект постановления о назначении выборов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва. Днём голосования определено третье воскресенье сентября – 20 сентября 2026 года.

Также комитет рекомендовал принять инициативу министра юстиции региона Марины Чамкиной о расширении бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей. Законопроект предлагает предоставлять им не только помощь в составлении исковых заявлений, но и бесплатное представление интересов в суде.

Помимо этого, парламентарии рекомендовали принять проект охранных зон усадебного парка курорта «Хилово». Документ устанавливает ограничения использования земельных участков и градостроительные регламенты.

Окончательные решения по этим вопросам будут приняты на 56-й сессии Законодательного Собрания завтра, 18 июня.