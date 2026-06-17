В Пскове участники конференции ЕР поддержали акцию «Коробка храбрости»

15:08, 17 июня 2026, ПАИ

К масштабной благотворительной акции «Коробка храбрости» присоединились вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин и другие участники конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», на которой избрали делегатов на федеральный съезд. Мероприятие прошло сегодня, 17 июня, сообщает корреспондент ПАИ.

Юрий Сорокин передал игрушки и канцелярские товары юным пациентам больниц. «Традиция имеет федеральное значение. Это очень добрая акция, в которой принимает участие большое число людей. «Коробка храбрости» помогает детям легче идти на различные исследования и проходить лечение», – отметил он, подчеркнув, что это ежегодное мероприятие.

Депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский также выразил уверенность, что акция стала доброй традицией: «Надеюсь, эти подарки помогут более стойко перенести болезнь и скрасить время в больнице. Благодарим врачей и самих деток за самоотверженную борьбу».

Рядом с «Коробкой храбрости» разместили коробку для предложений в Народную программу «Единой России». Депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков заметил, что много предложений поступает от великолучан, особенно от молодёжи. Преобладают идеи, направленные на благоустройство территорий, поддержку молодых семей и развитие спорта. «Благодарим всех, кто принимает участие. Надеемся, этих предложений станет ещё больше», – отметил он.

Александр Козловский добавил, что благодаря посланиям граждан появляются национальные проекты, которые реализуются в том числе на территории Псковской области. «Призываем всех принять участие. До августа ждём предложения и готовы работать с ними в дальнейшем», – сказал он.

Отметим, что сбор подарков для маленьких пациентов лечебных учреждений продлится до 6 июля.

Напомним, акция «Коробка храбрости» является одним из ключевых социальных проектов Народной программы «Единой России», направленных на поддержку детей и их семей в трудных жизненных ситуациях. Пункты приёма новых, невскрытых игрушек, канцелярских принадлежностей и детских книг уже работают во всех местных общественных приёмных партии.

Всероссийская акция «Коробка храбрости» проводится по инициативе партии «Единая Россия» и направлена на психологическую поддержку детей в медицинских учреждениях. Подарки помогают маленьким пациентам легче переносить медицинские манипуляции, формируя позитивные ассоциации и снижая уровень стресса.

Ранее сообщалось, что делегатов на XXIII съезд «Единой России», который пройдёт в Москве 28 июня, избрали на конференции Псковского регионального отделения партии. Вместе с этим псковичей призвали вносить предложения в Народную программу ЕР.