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Политика

В Пскове участники конференции ЕР поддержали акцию «Коробка храбрости»

К масштабной благотворительной акции «Коробка храбрости» присоединились вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин и другие участники конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», на которой избрали делегатов на федеральный съезд. Мероприятие прошло сегодня, 17 июня, сообщает корреспондент ПАИ.

Масштабная благотворительная акция «Коробка храбрости». Фото здесь и далее: ПАИ

Юрий Сорокин передал игрушки и канцелярские товары юным пациентам больниц. «Традиция имеет федеральное значение. Это очень добрая акция, в которой принимает участие большое число людей. «Коробка храбрости» помогает детям легче идти на различные исследования и проходить лечение», – отметил он, подчеркнув, что это ежегодное мероприятие.

Депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский также выразил уверенность, что акция стала доброй традицией: «Надеюсь, эти подарки помогут более стойко перенести болезнь и скрасить время в больнице. Благодарим врачей и самих деток за самоотверженную борьбу».

Рядом с «Коробкой храбрости» разместили коробку для предложений в Народную программу «Единой России». Депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков заметил, что много предложений поступает от великолучан, особенно от молодёжи. Преобладают идеи, направленные на благоустройство территорий, поддержку молодых семей и развитие спорта. «Благодарим всех, кто принимает участие. Надеемся, этих предложений станет ещё больше», – отметил он.

Александр Козловский добавил, что благодаря посланиям граждан появляются национальные проекты, которые реализуются в том числе на территории Псковской области. «Призываем всех принять участие. До августа ждём предложения и готовы работать с ними в дальнейшем», – сказал он.

Отметим, что сбор подарков для маленьких пациентов лечебных учреждений продлится до 6 июля.

Напомним, акция «Коробка храбрости» является одним из ключевых социальных проектов Народной программы «Единой России», направленных на поддержку детей и их семей в трудных жизненных ситуациях. Пункты приёма новых, невскрытых игрушек, канцелярских принадлежностей и детских книг уже работают во всех местных общественных приёмных партии.

Всероссийская акция «Коробка храбрости» проводится по инициативе партии «Единая Россия» и направлена на психологическую поддержку детей в медицинских учреждениях. Подарки помогают маленьким пациентам легче переносить медицинские манипуляции, формируя позитивные ассоциации и снижая уровень стресса.

Ранее сообщалось, что делегатов на XXIII съезд «Единой России», который пройдёт в Москве 28 июня, избрали на конференции Псковского регионального отделения партии. Вместе с этим псковичей призвали вносить предложения в Народную программу ЕР.

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