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Политика

Игорь Руденя назвал главную задачу нацполитики

Главная задача в реализации национальной политики – не допустить проявлений национализма в регионах округа, заявил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя в ходе пресс-подхода после семинара-совещания, посвящённого вопросам реализации государственной национальной политики в субъектах СЗФО, сегодня, 17 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Игорь Руденя. Фото: Андрей Степанов / ПАИ

По словам полпреда, каждый регион работает по индивидуальному плану, однако у всех есть общая задача – сделать работу максимально эффективной, чтобы национальная политика способствовала развитию как в экономической, так и в гуманитарной сферах. Он отметил, что в регионах ведётся периодическая оценка работы с помощью специальных служб и данных официальной статистики. «Сегодня мы дали оценку работе. Можно сказать, что все мы понимаем задачу, и я абсолютно уверен: мы с этой работой справимся», – подчеркнул он.

Полпред отдельно остановился на теме работы с молодёжью, в том числе с теми, кто приезжает в Псковскую область в качестве трудовых мигрантов.

«Они должны понимать, что стать россиянином – это очень большая ответственность, потому что у нашей страны огромная история. В её ходе все многонациональные народы России жили и живут мирно, конструктивно развивая нашу большую страну, обороняя и защищая её», – сказал он.

Игорь Руденя добавил, что на территории зоны специальной военной операции нет разделения по национальному признаку: «Все россияне, все защитники Отечества».

  • Семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ

Отметим, семинары-совещания по реализации стратегии государственной национальной политики проводятся в федеральных округах ежегодно с 2014 года. В Псковской области окружной семинар-совещание проходил в 2019 году.

В ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым утверждается стратегия государственной национальной политики России на период до 2036 года. Стратегия вступила в силу с 1 января 2026 года и состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

В ней, в частности, говорится: «Реализация настоящей стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, её внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации».

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