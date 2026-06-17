Юрий Сорокин – о съезде ЕР в Москве: Это большая честь и ответственность

15:22, 17 июня 2026, ПАИ

Вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин и глава Пскова Борис Елкин избраны делегатами на XXIII съезд «Единой России», который пройдёт в Москве 28 июня. По словам Юрия Сорокина, для него это избрание стало большой честью и ответственностью.

«Для меня большая честь стать делегатом XXIII съезда «Единой России». Я уже посещал такое важное мероприятие и теперь еду вновь. Там принимаются действительно ответственные решения», – подчеркнул он.

Вице-спикер Законодательного Собрания региона заметил, что поездка в столицу – это всегда волнительно. «В этот раз, я думаю, тоже так будет. В съезде планируется участие многих известных людей и будут приниматься важные решения», – сказал он в беседе с журналистами.

Напомним, что делегатов на XXIII съезд «Единой России», который пройдёт в Москве 28 июня, избрали на конференции Псковского регионального отделения партии. Вместе с этим псковичей призвали вносить предложения в Народную программу ЕР.

XXIII съезд партии «Единая Россия» будет проходить в два этапа. В июне делегаты со всей страны утвердят списки кандидатов, которые будут баллотироваться в Госдуму нового созыва. Позже, в августе, будет представлена обновлённая Народная программа на пять лет, с которой кандидаты от «Единой России» пойдут на выборы в сентябре.

Напомним, в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы.