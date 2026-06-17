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Политика

Инициативы о поддержке участников СВО и многодетных семей поддержал соцкомитет Заксобрания Псковской области

Комитет по труду и социальной политике Законодательного Собрания Псковской области под председательством вице-спикера Игоря Дитриха рассмотрел несколько вопросов, включённых в повестку 56-й сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год доложила руководитель фонда Валентина Альбова. Расходы на здравоохранение в рамках программы ОМС составили 12 млрд 715 млн рублей, что на 12 % больше, чем в предыдущем отчётном периоде. Как отметила Валентина Альбова, 2025 год стал годом наибольшего увеличения финансирования за счёт субвенций федерального фонда.

Из общей суммы расходов 47 % направлялись на обеспечение деятельности круглосуточных стационаров, 40 % – на амбулаторно-поликлиническую помощь, 15,9 % – на скорую медицинскую помощь. В 2025 году больницы региона оказали медицинскую помощь в 102 тысячах случаев, в том числе высокотехнологичную. Депутаты рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.

Парламентарии также единогласно поддержали инициативу прокурора Псковской области о расширении мер поддержки участников СВО и членов их семей. Предлагается предоставлять земельные участки в первоочередном порядке участникам специальной военной операции, награждённым знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом, и членам их семей.

Кроме того, депутаты заслушали доклад вице-губернатора Татьяны Бариновой об исполнении областного бюджета в 2025 году. Законопроект поддержан.

В рамках заседания также рассмотрели и другие инициативы. Среди них – предложение о единовременных выплатах медикам и педагогам, переехавшим из недружественных стран, инициатива о предоставлении многодетным семьям 200 тысяч рублей вместо земельного участка. Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос строительства школы на Запсковье в Пскове и поддержали идею награждения выпускников девятых классов золотыми и серебряными медалями.

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