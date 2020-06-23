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Общество

На 43 избирательных участках в Пскове будут работать камеры видеонаблюдения

Фото: Дарья Хваткова.

Во время голосования по поправкам к Конституции на избирательных участках в Пскове будут работать камеры видеонаблюдения. Об этом 23 июня в эфире ПАИ-live рассказал председатель Псковского облизбиркома Игорь Сопов.

Видеонаблюдение будет работать ежедневно. Камеры включат на тех участках, где численный состав превышает тысячу человек. В день голосования видеонаблюдение включат с 8 часов утра и до окончания подсчета голосов.

«К сожалению, камеры не будут работать в режиме онлайн, но видеозапись будет сохранена в течение 90 дней, и в это время любой сможет посмотреть видео, чтобы развеять сомнения или опротестовать в суде», - отметил Игорь Сопов.

Кроме того, лигитимизируют процесс голосования корпус общественных наблюдателей, которые будут контролировать процесс голосования, начиная с 25 июня.

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