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Общество

Жители Пскова могут получить консультации по вопросам защиты трудовых прав

Консультации по вопросам защиты трудовых прав могут получить жители Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

С 29 июня по 3 июля на базе  региональной  общественной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9) будут организованы тематические приемы по вопросам защиты трудовых прав  граждан.

В связи с карантинными мерами по пандемии коронавирусу приемы пройдут в дистанционном формате.  В них примут участие депутаты различных уровней фракции «Единая Россия», представители исполнительной власти в сфере защиты трудовых прав, труда и социальной защиты, органов государственной службы занятости населения.

Особое внимание будет уделено внесённым партией «Единая Россия» поправкам в Трудовой кодекс по урегулированию дистанционной занятости.

Предварительная запись осуществляется по телефону (8112) 66-25-12.

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