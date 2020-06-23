0
18:30
В Псковской области 24 июня пройдёт ряд мероприятий
18:14
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Симферополь
18:04
Михаил Ведерников прокомментировал вопрос строительства аэропорта в Великих Луках
18:02
Ростовская компания завершит строительство социального городка в Псковском районе
17:33
В июле семьи с детьми до 16 лет получат ещё по 10 тысяч рублей
17:30
Вырученные от повышения НДФЛ средства пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями
17:23
Выплаты социальным работникам в России будут продлены до 15 сентября
Еще новости
Общество

Обстоятельства смерти 88-летней великолучанки с коронавирусом проверит прокуратура

Прокуратура Псковской области проводит проверку по факту смерти 88-летней великолучанки, инфицированной коронавирусом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

По сведениям средств массовой информации, пожилая женщина скончалась в Великолукской межрайонной больнице.

В рамках проверки прокуратура оценит полноту и своевременность принятых администрацией учреждения здравоохранения мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании медицинских услуг в условиях угрозы возникновения очага COVID-19.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле руководства прокуратуры Псковской области», – добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
100 млрд рублей направят в регионы для компенсации потерь из-за пандемии Повышенное пособие по безработице россияне получат в июле и августе Выплаты социальным работникам в России будут продлены до 15 сентября Выплаты медикам в России продлили на июль и август Президент России поблагодарил глав регионов за борьбу с коронавирусом Владимир Путин поблагодарил россиян за ответственное отношение к своему здоровью Обстоятельства смерти 88-летней великолучанки с коронавирусом проверит прокуратура Число выздоровевших от коронавируса россиян за сутки превысило количество заболевших 9,1 млн человек в мире заразились коронавирусом За сутки коронавирусом в России заразились 7 425 человек
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области 24 июня пройдёт ряд мероприятий
23 июня 2020
В Псковской области 24 июня пройдёт ряд мероприятий
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Симферополь
23 июня 2020
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Симферополь
Михаил Ведерников прокомментировал вопрос строительства аэропорта в Великих Луках
23 июня 2020
Михаил Ведерников прокомментировал вопрос строительства аэропорта в Великих Луках
Ростовская компания завершит строительство социального городка в Псковском районе
23 июня 2020
Ростовская компания завершит строительство социального городка в Псковском районе
В июле семьи с детьми до 16 лет получат ещё по 10 тысяч рублей
23 июня 2020
В июле семьи с детьми до 16 лет получат ещё по 10 тысяч рублей
Вырученные от повышения НДФЛ средства пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями
23 июня 2020
Вырученные от повышения НДФЛ средства пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями
Выплаты социальным работникам в России будут продлены до 15 сентября
23 июня 2020
Выплаты социальным работникам в России будут продлены до 15 сентября
Владимир Путин поблагодарил россиян за ответственное отношение к своему здоровью
23 июня 2020
Владимир Путин поблагодарил россиян за ответственное отношение к своему здоровью

Идет загрузка...