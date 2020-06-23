Обстоятельства смерти 88-летней великолучанки с коронавирусом проверит прокуратура

17:00, 23 июня 2020, ПАИ

Прокуратура Псковской области проводит проверку по факту смерти 88-летней великолучанки, инфицированной коронавирусом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

По сведениям средств массовой информации, пожилая женщина скончалась в Великолукской межрайонной больнице.

В рамках проверки прокуратура оценит полноту и своевременность принятых администрацией учреждения здравоохранения мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании медицинских услуг в условиях угрозы возникновения очага COVID-19.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле руководства прокуратуры Псковской области», – добавили в ведомстве.