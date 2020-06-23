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Общество

Путин: Мы заставляем инфекцию отступить

«Мы заставляем инфекцию отступить», - заявил Владимир Путин в своём обращении к жителям России 23 июня.

«Число новых случаев заражения снижается. Такая позитивная динамика отмечается на фоне постоянного увеличения объемов тестирования. Число тестов уже превысило 17 млн. За счет масштабного тестирования мы можем выявлять болезнь на ранней стадии, разрывать цепочку передачи инфекции, сберегать жизни», - подчеркнул президент.

Он также добавил, что вирус остается опасным, поэтому следует быть внимательными и осторожными. 

Владимир Путин уточнил, что над созданием вакцины от коронавируса работают 14 научных центров. «Сама по себе вакцина исключительно важна, но она не панацея. Противостоять угрозе можно лишь при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер», - подытожил он.

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