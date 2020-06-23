Президент России поблагодарил глав регионов за борьбу с коронавирусом

17:21, 23 июня 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин поблагодарил глав российских регионов, городов и муниципалитетов за проведенную работу во время пандемии коронавируса. Об этом глава государства заявил во время обращения к гражданам 23 июня.

«В каждом регионе ситуация складывалась по-разному. Субъекты федерации получили дополнительные полномочия. Такой подход оправдал себя и был взят на вооружение в других странах», - подчеркнул президент.

Также глава государства отметил, что беспрецедентный шаг – нерабочие дни до 11 мая – был сделан своевременно и обоснованно.