0
18:30
В Псковской области 24 июня пройдёт ряд мероприятий
18:14
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Симферополь
18:04
Михаил Ведерников прокомментировал вопрос строительства аэропорта в Великих Луках
18:02
Ростовская компания завершит строительство социального городка в Псковском районе
17:33
В июле семьи с детьми до 16 лет получат ещё по 10 тысяч рублей
17:30
Вырученные от повышения НДФЛ средства пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями
17:23
Выплаты социальным работникам в России будут продлены до 15 сентября
Еще новости
Общество

Вырученные от повышения НДФЛ средства пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями

Фото Андрея Степанова

На лечение детей с орфанными заболевания пойдут вырученные от повышения НДФЛ средства. Об этом глава государства Владимир Путин заявил во время обращения к гражданам 23 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Путин предложил повысить НДФЛ с 13% на 15% с 1 января 2021 года для тех, кто зарабатывает более пяти млн рублей.

«Надо определить надёжный источник финансирования, помощь должна дойти до каждого ребёнка, каждой семьи», - подчеркнул президент.

По словам президента, с 2001 года действует плоская школа дохода на физических лиц.

«С учётом внедрения цифровых технологий можно распределять налоговую нагрузку более дифференцированно», - добавил Путин, предложив направить вырученные средства на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Псковской области 24 июня пройдёт ряд мероприятий
23 июня 2020
В Псковской области 24 июня пройдёт ряд мероприятий
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Симферополь
23 июня 2020
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Пскова в Симферополь
Михаил Ведерников прокомментировал вопрос строительства аэропорта в Великих Луках
23 июня 2020
Михаил Ведерников прокомментировал вопрос строительства аэропорта в Великих Луках
Ростовская компания завершит строительство социального городка в Псковском районе
23 июня 2020
Ростовская компания завершит строительство социального городка в Псковском районе
В июле семьи с детьми до 16 лет получат ещё по 10 тысяч рублей
23 июня 2020
В июле семьи с детьми до 16 лет получат ещё по 10 тысяч рублей
Вырученные от повышения НДФЛ средства пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями
23 июня 2020
Вырученные от повышения НДФЛ средства пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями
Выплаты социальным работникам в России будут продлены до 15 сентября
23 июня 2020
Выплаты социальным работникам в России будут продлены до 15 сентября
Владимир Путин поблагодарил россиян за ответственное отношение к своему здоровью
23 июня 2020
Владимир Путин поблагодарил россиян за ответственное отношение к своему здоровью

Идет загрузка...