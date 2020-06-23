Вырученные от повышения НДФЛ средства пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями

17:30, 23 июня 2020, ПАИ

На лечение детей с орфанными заболевания пойдут вырученные от повышения НДФЛ средства. Об этом глава государства Владимир Путин заявил во время обращения к гражданам 23 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Путин предложил повысить НДФЛ с 13% на 15% с 1 января 2021 года для тех, кто зарабатывает более пяти млн рублей.

«Надо определить надёжный источник финансирования, помощь должна дойти до каждого ребёнка, каждой семьи», - подчеркнул президент.

По словам президента, с 2001 года действует плоская школа дохода на физических лиц.

«С учётом внедрения цифровых технологий можно распределять налоговую нагрузку более дифференцированно», - добавил Путин, предложив направить вырученные средства на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями.