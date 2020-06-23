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Общество

В июле семьи с детьми до 16 лет получат ещё по 10 тысяч рублей

В июле семьи с детьми до 16 лет получат ещё по 10 тысяч рублей, объявил президент Владимир Путин в своём обращении к гражданам России 23 июня

«Экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла», - отметил он, добавив, что значительным подспорьем для семей стали июньские выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет.

В июле выплаты будут произведены вновь. «Этой мерой могут воспользоваться семьи, которые растят около 28 млн детей», - уточнил Путин.

Он также подчеркнул, что на июльскую выплату повторное заявление подавать не надо.

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