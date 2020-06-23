Повышенное пособие по безработице россияне получат в июле и августе

17:38, 23 июня 2020, ПАИ

В России продлеваются все меры поддержки рынка труда до конца лета. Об этом президент Владимир Путин заявил во время обращения к гражданам 23 июня.

«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, выплатам семьям, где родители остались без работы, будут действовать в июле и августе», - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил, что России удалось избежать драматического скачка безработицы в период пандемии.