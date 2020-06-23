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Общество

Вице-губернатор Василий Осипов посетил строительную площадку Социального городка

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Строительную площадку Социального городка посетил вице-губернатор Василий Осипов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

23 июня Василий Осипов оценил ход работ по возведению учреждения. В мероприятии принял участие также руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, руководитель управления капитального строительства Псковской области Илья Озолиньш и представитель подрядной организации ООО «ПромАльянс» — руководитель проекта Эльдар Гюлялиевич.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

На данный момент возводится ограждение, расчищается строительная площадка. Участники совещания обсудили актуальные вопросы проведения предстоящих работ, а также приняли ряд решений, обеспечивающих эффективную реализацию проекта.

Напомним, строительство Социального городка осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

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