Вице-губернатор Василий Осипов посетил строительную площадку Социального городка

17:47, 23 июня 2020, ПАИ

Строительную площадку Социального городка посетил вице-губернатор Василий Осипов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

23 июня Василий Осипов оценил ход работ по возведению учреждения. В мероприятии принял участие также руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, руководитель управления капитального строительства Псковской области Илья Озолиньш и представитель подрядной организации ООО «ПромАльянс» — руководитель проекта Эльдар Гюлялиевич.

На данный момент возводится ограждение, расчищается строительная площадка. Участники совещания обсудили актуальные вопросы проведения предстоящих работ, а также приняли ряд решений, обеспечивающих эффективную реализацию проекта.

Напомним, строительство Социального городка осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».