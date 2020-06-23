Статус самозанятого смогут получить подростки с 16 лет

17:47, 23 июня 2020, ПАИ

Зарегистрироваться в качестве самозанятых смогут россияне в возрасте от 16 лет. Об этом президент Владимир Путин заявил во время обращения к гражданам 23 июня.

Глава государства предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых во всех регионах России. «Нужно предоставить больше свободы, возможностей предпринимателям, в том числе начинающим», - подчеркнул президент.

Кроме того, Владимир Путин предложил предоставлять статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. Эти изменения коснутся трех миллионов человек, и они получат налоговый капитал в 1 МРОТ.