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Общество

Ростовская компания завершит строительство социального городка в Псковском районе

Компания из Ростова-на-Дону «ПромАльянс» завершит строительство социального городка в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила директор компании Светлана Ганага.

«Для нас это очень интересный объект, который, что важно, делается для граждан, – подчеркнула она. – Основная цель – довести объект до идеала и комфорта».

Социальный городок – альтернативная модель учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, пока единственная в своем роде в России. 

На завершение строительства такого объекта под Псковом направлено 270 млн рублей. При этом по 30 млн рублей – на благоустройство и озеленение, а также монтаж лифтового оборудования. Кроме этого, специалисты ООО «Промальянс» выполнят работы по устройству вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, проведут электромонтажные и пусконаладочные работы.

На строительстве социального городка будут задействованы не менее 300 человек. Работы на объекте уже ведутся: производится монтаж забора, подготавливается техника. Кроме этого, производится закупка строительных материалов.

При этом компания предоставляет рабочие места для жителей Псковской области. Учитывая, что открывается обособленное подразделение «ПромАльянс - Псков», налоги будут уплачиваться в бюджет региона.

Завершить работы планируется во втором квартале 2021 года. «Растягивать работы – не в наших интересах. И мы, и администрация Псковской области заинтересованы в ускорении темпов работ с обязательным сохранением их качества», – пояснила Светлана Ганага.

«Если технические возможности позволят, некоторые работы будут вестись параллельно, – добавила директор компании. – Задачи инженерам будут ставиться таким образом, чтобы строители не мешали работе друг друга».

Социальный городок – это первый объект ростовской компании «ПромАльянс» в Псковской области.

23 июня строительную площадку социального городка посетил вице-губернатор Псковской области Владимир Осипов.

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