Михаил Ведерников прокомментировал вопрос строительства аэропорта в Великих Луках

18:04, 23 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на вопрос по строительству аэропорта в Великих Луках. Об этом глава региона написал у себя в Instagram, отвечая на вопрос местного жителя.

Местный житель поинтересовался в комментариях, не планируется ли строительство аэропорта в Великих Луках.

«Два полноценных аэропорта в нашем регионе нецелесообразно, - отметил Михаил Ведерников. – Думаем, что можно сделать в Великих Луках».