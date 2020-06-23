В Псковской области 24 июня пройдёт ряд мероприятий

18:30, 23 июня 2020, ПАИ

24 июня является нерабочим днем в связи с проведением Парада Победы. На этот день запланирован ряд мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

24 июня в 12 часов местного времени в рамках акции «Весть Победы» в течение 1 минуты раздается гудок всех транспортных средств – от личных авто до общественного и делового транспорта.

В акции «Я рисую мелом» участвуют дошкольные учреждения. Малышам во время прогулки предлагается нарисовать рисунки на тему «Мир без войны». Картины можно выложить в социальную сеть ВКонтакте с хэштэгами #ярисуюмелом и #75победы.

24 июня в течение дня по системе звукового оповещения в рамках акции «#Победный марш» будут играть военные марши разных лет с целью поднятия настроения, создания атмосферы праздника, бодрости духа.

Через площадки информационных сетей и региональных СМИ в рамках акции «Лучи Победы» жители региона будут приглашены к возможности включить фонарики в 21:50 возле окон своих домов с целью единения в этот радостный день весь жителей региона в преддверии праздничного салюта.

Художники и декораторы Театрально-концертной дирекции Псковской области записали для псковичей мастер-классы по изготовлению фигурок голубей в рамках всероссийской акции «Γoлyбь миpa».

Голубя можно нарисовать, смастерить из бумаги и наклеить на окно, а далее сфотографировать. Фото выложить в Instagram с xэштeгaми #ΓoлyбьMиpa #радостьпобеды #год2020. Тем самым все желающие смогут выразить свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу великую родину в трудные годы войны.