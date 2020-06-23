Пьяный мужчина зарезал сожительницу и её пожилую мать в Островском районе

18:49, 23 июня 2020, ПАИ

В Островском районе пьяный мужчина зарезал женщину и её мать. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

23 февраля прошлого года мужчина находился в одной из квартир деревни Карпово Островского района в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры с 55-летней сожительницей он нанёс ей и её 78-летней матери в общей сложности более 10 ударов ножом. В результате потерпевшие скончались на месте.

Мужчина пытался сбежать, но был задержан возле дома. Задержанный свою вину признавать не стал. Суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.