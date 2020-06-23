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Общество

Доходы Пскова на этот год увеличиваются почти на 115 млн рублей

Фото: пресс-служба муниципалитета

Внесение изменений в бюджет Пскова обсудили депутаты Псковской городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Парламентарии вынесли на рассмотрение вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Доходная часть на текущий год увеличивается на сумму 114,7 млн рублей. В частности, финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» увеличивается на 93,4 млн рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.

На обеспечение продуктовыми наборами обучающихся общеобразовательных организаций бюджет увеличился на 20,1 млн рублей.

Доход бюджета на 2022 год увеличивается на 2,4 млн рублей за счет субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

Вместе с тем, расходы текущего года увеличились на 116,6 млн рублей. Доходная и расходная часть на 2021 год остаются без изменений. Расходная часть 2022 года увеличивается на сумму 2,4 млн рублей.

Вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов единогласно вынесен на очередную 39 сессию, которая пройдёт 30 июня.

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