Вопросы подготовки участков под строительство инфекционных учреждений прорабатываются в Псковской области

20:04, 23 июня 2020, ПАИ

Вопросы подбора и подготовки участков под строительство инфекционных учреждений прорабатывает рабочая группа по строительству инфекционных больницы в Пскове и отделения в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

На возможных местах застройки идут первоочередные геодезические и инженерные изыскания, которые должны окончательно подтвердить, насколько территории подходят для строительства данных объектов.

Кроме этого, идёт адаптация типовых проектов под потребности региона, их привязка к земельным участкам. А в областном комитете по здравоохранению находится на подписании медико-техническое задание по оснащению и структуре медицинских учреждений инфекционного профиля. Планируется, что в Пскове будет возведена инфекционная больница на 200 мест. Мощность великолукского отделения составит 100 коек.

В пресс-службе отметили, что на совещании с представителями ресурсоснабжающих организаций также рассмотрены вопросы получения технических условий для присоединения к сетям.

После окончательного определения земельных участков, строительные бригады и техника выйдут на площадки для начала работ.

В регион уже прибыли представители Минобороны, которые по поручению президента России активно включились в работу по реализации проекта.

20 июня Владимир Путин поддержал просьбу о строительстве новой инфекционной больницы в Пскове и отделения в Великих Луках силами Министерства обороны. Инициативу поддержала также вице-премьер России Татьяна Голикова.