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Общество

ФОТОФАКТ: Три автомобиля столкнулись возле храма Жён-мироносиц в Пскове

Фото ПАИ

Три легковых автомобиля столкнулись на улице Коммунальной в Пскове вечером 23 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле автобусной остановки «Храм Жён-мироносиц». По предварительной информации, пострадавших нет. Автомобили получили незначительные технические повреждения.

Фото ПАИ

В связи с ДТП ограничен заезд на остановочную площадку. На месте дорожной аварии работают сотрудники ДПС.

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