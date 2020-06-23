ФОТОФАКТ: Три автомобиля столкнулись возле храма Жён-мироносиц в Пскове
Три легковых автомобиля столкнулись на улице Коммунальной в Пскове вечером 23 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации
Дорожно-транспортное происшествие произошло возле автобусной остановки «Храм Жён-мироносиц». По предварительной информации, пострадавших нет. Автомобили получили незначительные технические повреждения.
В связи с ДТП ограничен заезд на остановочную площадку. На месте дорожной аварии работают сотрудники ДПС.