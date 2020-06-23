«Собака перестала видеть»: Брянская такса пострадала при авиаперелёте

22:29, 23 июня 2020, ПАИ

Такса Мила пострадала при авиаперелёте из Петропавловска-Камчатского в Москву, пишет портал «Город 32». Собака получила травму глаза.

«В маленьком аэропорту Петропавловска-Камчатского с собакой обращались бережно, – сообщила владелица животного Ирина Павлова. – У меня была возможность следить за погрузкой. В Шереметьево же я получила клетку с выломанной дверцей и запуганное, обездвиженное от ужаса животное с разбитым глазом. Мила даже не сразу меня узнала. Пока добрались до станции Саларьево, где была припаркована машина, глаз распух, загноился и полностью покрылся бельмом. Собака перестала видеть. Врачи говорят, что характер травмы указывает на сильнейший удар».

Жительница Брянска направила претензию в «Аэрофлот» – сейчас она находится на рассмотрении.