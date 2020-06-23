0
23:06
Ребёнок выпал из окна многоэтажки в Пскове
21:42
Публикуем эксклюзивное видео с места столкновения большегрузов и легкового автомобиля в Опочецком районе
20:09
ФОТОФАКТ: Жилой дом загорелся в Порхове
19:37
Два человека пострадали при столкновении двух большегрузов и легковушки в Опочецком районе
18:57
Пропавшего 11-летнего ребёнка ищут в Стругах Красных
16:23
Криптовалютчики из Псковской области похитили электроэнергии на миллион рублей
09:24
Коронавирусом заразились ещё 44 жителя Псковской области
Еще новости
Происшествия

«Собака перестала видеть»: Брянская такса пострадала при авиаперелёте

Источник: портал «Город 32»

Такса Мила пострадала при авиаперелёте из Петропавловска-Камчатского в Москву, пишет портал «Город 32». Собака получила травму глаза.

«В маленьком аэропорту Петропавловска-Камчатского с собакой обращались бережно, – сообщила владелица животного Ирина Павлова. – У меня была возможность следить за погрузкой. В Шереметьево же я получила клетку с выломанной дверцей и запуганное, обездвиженное от ужаса животное с разбитым глазом. Мила даже не сразу меня узнала. Пока добрались до станции Саларьево, где была припаркована машина, глаз распух, загноился и полностью покрылся бельмом. Собака перестала видеть. Врачи говорят, что характер травмы указывает на сильнейший удар».

Жительница Брянска направила претензию в «Аэрофлот» – сейчас она находится на рассмотрении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Ребёнок выпал из окна многоэтажки в Пскове
23 июня 2020
Ребёнок выпал из окна многоэтажки в Пскове
Публикуем эксклюзивное видео с места столкновения большегрузов и легкового автомобиля в Опочецком районе
23 июня 2020
Публикуем эксклюзивное видео с места столкновения большегрузов и легкового автомобиля в Опочецком районе
ФОТОФАКТ: Жилой дом загорелся в Порхове
23 июня 2020
ФОТОФАКТ: Жилой дом загорелся в Порхове
Два человека пострадали при столкновении двух большегрузов и легковушки в Опочецком районе
23 июня 2020
Два человека пострадали при столкновении двух большегрузов и легковушки в Опочецком районе
Пропавшего 11-летнего ребёнка ищут в Стругах Красных
23 июня 2020
Пропавшего 11-летнего ребёнка ищут в Стругах Красных
Криптовалютчики из Псковской области похитили электроэнергии на миллион рублей
23 июня 2020
Криптовалютчики из Псковской области похитили электроэнергии на миллион рублей
Коронавирусом заразились ещё 44 жителя Псковской области
23 июня 2020
Коронавирусом заразились ещё 44 жителя Псковской области
Полиция заинтересовалась прыжками псковича с тарзанкой
22 июня 2020
Полиция заинтересовалась прыжками псковича с тарзанкой 1

Идет загрузка...