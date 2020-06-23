Жителей Псковской области приглашают присоединиться к акции «Безопасность детства»

22:48, 23 июня 2020, ПАИ

Совет отцов Псковской области приглашает родителей присоединиться к акции «Безопасность детства», сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своём Instagram-аккаунте.

«Совет отцов Псковской области обсудил участие активных пап и привлечение небезразличных граждан к акции «Безопасность детства». Акция направлена на предупреждение и профилактику чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними в период летних каникул», – пояснила детский омбудсмен.

Наталья Соколова призвала присоединиться к мониторингу объектов, потенциально опасных для безопасности детей. «Приглашаем активных родителей к совместным рейдам для выявления и устранения нарушений на детских площадках, в общественных пространства, вблизи образовательных организаций и так далее», – добавила она.