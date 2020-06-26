945 жителей Псковской области ждут результата проб на коронавирус

15:42, 26 июня 2020, ПАИ

Результата проб на коронавирус ждут 945 жителей Псковской области. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 июня.

«Более 40 тысяч жителей Псковской области обследованы на коронавирус лабораторно», - отметил Нестерук.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» в очереди находятся 600 проб, а в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом – 345.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург поможет Псковской области справиться с большим количеством проб на коронавирус. Центр СПИД в Пскове захлёбывается из-за чрезмерных заборов проб на коронавирус.