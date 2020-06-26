945 жителей Псковской области ждут результата проб на коронавирус
Результата проб на коронавирус ждут 945 жителей Псковской области. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 июня.
«Более 40 тысяч жителей Псковской области обследованы на коронавирус лабораторно», - отметил Нестерук.
В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» в очереди находятся 600 проб, а в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом – 345.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург поможет Псковской области справиться с большим количеством проб на коронавирус. Центр СПИД в Пскове захлёбывается из-за чрезмерных заборов проб на коронавирус.