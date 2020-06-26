Кабинеты для сдачи ЕГЭ в Псковской области продезинфицируют до и после каждого экзамена

15:43, 26 июня 2020, ПАИ

Кабинеты для сдачи ЕГЭ в Псковской области продезинфицируют до и после каждого экзамена, сообщил на заседании оперштаба 26 июня председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Для сдачи ЕГЭ в регионе оборудовано 35 пунктов с 339 аудиториями. В каждой такой аудитории смогут разместиться по 9 выпускников. Их рассадят «зигзагом». Как и прежде, каждый пункт сдачи экзамена будет находиться под видеонаблюдением.

По словам Седунова, выпускники будут являться в пункты сдачи ЕГЭ по графику, чтобы избежать очередей. Каждому ученику измерят температуру. «С облизбиркомом достигнута договоренность, что оставшиеся после голосования термометры передадут образовательным учреждениям», - уточнил Седунов.

Экзамен начнётся 3 июля и будет продолжаться до 27 июля.