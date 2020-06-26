В Псковской области свободно 750 коек для пациентов с коронавирусом

15:51, 26 июня 2020, ПАИ

1 348 коек для лечения пациентов с коронавирусом развернули в Псковской области, из них свободными остаются 750. Об этом главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук сообщил на заседании оперштаба 26 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«На мой взгляд, по всем критериям мы подходим к первому этапу снятия ограничений», - заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила, что в Псковском COVID-центре лечатся 348 пациентов с коронавирусом, из них у 315 развилась пневмония. Шесть человек находятся на искусственной вентиляции лёгких. Ещё 126 человек проходят лечение с внебольничной пневмонией.

В Великолукской больнице наблюдаются 49 пациентов с коронавирусом и 114 с внебольничной пневмонией. Тяжёлых больных оттуда переводят в Псков.

На амбулаторном лечении находятся 550 человек.