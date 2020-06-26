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Общество

Разыскивается 47-летний житель Опочецкого района

С 7 мая 2020 года в деревне Рупосы Опочецкого района разыскивают 47-летнего Игоря Владимировича Афанасьева. Об этом сообщается в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост пропавшего 172 сантиметра, телосложение плотное, волосы тёмно-русые с проседью, глаза карие.

Мужчина был одет в чёрную куртку, тёмно-коричневую футболку, чёрные джинсы и чёрные тапочки.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Игоря Афанасьева, просят обратиться к инфоргу Виктору Витюку: 8 (911) 013-51-13. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

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