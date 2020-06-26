Владимир Путин пообещал расширить программу вывоза россиян из-за рубежа

17:28, 26 июня 2020, ПАИ

Работа по вывозу из-за границы россиян, желающих вернуться на родину, будет расширена. Об этом 26 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», пишет газета «Известия».

«Мы же не можем своих граждан за границей оставить, поэтому эта работа будет продолжена», – сказал глава государства. Он добавил, что решения по оставшимся пока за границей россиянам будут приниматься исходя из ситуации в каждом регионе. Вывозить граждан будут с соблюдением всех санитарных правил, уточнил Владимир Путин.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолётов для техобслуживания, транзитные полёты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полёты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.