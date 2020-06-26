Японский робот сыграет главную роль в фильме

17:31, 26 июня 2020, ПАИ

Эрика – японский робот с искусственным интеллектом – сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике под названием «b», пишет ТАСС.

«Настоящие актёры вовлекают собственный жизненный опыт, – рассказал продюсер проекта Сэм Хозе. – Но у Эрики нет жизненного опыта. Она была создана с нуля. Нам пришлось имитировать её движения и эмоции с помощью индивидуальных занятий. Робота учили контролировать скорость движений, вести диалоги, использовать жесты».

Сюжет картины развернётся вокруг учёного, который пытается создать совершенную молекулу ДНК человека. Однако позже он понимает, что его работа принесёт больше зла, чем пользы. Тогда исследователь помогает роботу, которого он же и разработал, сбежать из лаборатории.

Часть сцен с участием Эрики уже отсняли в Японии в 2019 году. Оставшиеся эпизоды планируется снять в Европе в июне 2021 года. Общий бюджет картины составит $70 млн.