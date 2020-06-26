0
23:30
Елена Чернышова: Главное ответственно воспользоваться смягчениями в спортивной сфере Псковской области
22:35
Псковский губернатор анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок
21:34
Масочный режим продлён в Псковской области до 14 июля
20:31
Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом
20:23
Путин поддержал идею назвать улицы в России в честь медиков
19:28
Фитнес-клубы возвращаются к работе в Псковской области
19:20
МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте
Еще новости
Общество

Японский робот сыграет главную роль в фильме

Эрика – японский робот с искусственным интеллектом – сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике под названием «b», пишет ТАСС.

«Настоящие актёры вовлекают собственный жизненный опыт, – рассказал продюсер проекта Сэм Хозе. – Но у Эрики нет жизненного опыта. Она была создана с нуля. Нам пришлось имитировать её движения и эмоции с помощью индивидуальных занятий. Робота учили контролировать скорость движений, вести диалоги, использовать жесты».

Сюжет картины развернётся вокруг учёного, который пытается создать совершенную молекулу ДНК человека. Однако позже он понимает, что его работа принесёт больше зла, чем пользы. Тогда исследователь помогает роботу, которого он же и разработал, сбежать из лаборатории.

Часть сцен с участием Эрики уже отсняли в Японии в 2019 году. Оставшиеся эпизоды планируется снять в Европе в июне 2021 года. Общий бюджет картины составит $70 млн.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Елена Чернышова: Главное ответственно воспользоваться смягчениями в спортивной сфере Псковской области
26 июня 2020
Елена Чернышова: Главное ответственно воспользоваться смягчениями в спортивной сфере Псковской области
Псковский губернатор анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок
26 июня 2020
Псковский губернатор анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок
Масочный режим продлён в Псковской области до 14 июля
26 июня 2020
Масочный режим продлён в Псковской области до 14 июля
Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом
26 июня 2020
Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом
Путин поддержал идею назвать улицы в России в честь медиков
26 июня 2020
Путин поддержал идею назвать улицы в России в честь медиков
Фитнес-клубы возвращаются к работе в Псковской области
26 июня 2020
Фитнес-клубы возвращаются к работе в Псковской области
МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте
26 июня 2020
МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
26 июня 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»

Идет загрузка...