Двух «мечтателей» задержали псковские пограничники при попытке сбежать в ЕС

17:31, 26 июня 2020, ПАИ

В Печорском районе возле населённого пункта Мадолово в нескольких сотнях метров от российско-эстонской границы псковские пограничники задержали двух иностранных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Псковской области.

Задержанные прибыли в Россию в начале года, чтобы затем из Псковской области перебраться в страны Евросоюза. «Закрытые границы не смогли помешать мечте», - отметили в ведомстве.

Выходцы из стран Южной Америки без соответствующих документов решили незаконно попасть в соседнее государство и двинулись в обход установленных пунктов пропуска, но были задержаны псковскими пограничниками.

Правонарушители задержаны на срок до 48 часов, проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.