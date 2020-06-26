VI «Тареевские чтения» прошли в ПсковГУ онлайн

18:14, 26 июня 2020, ПАИ

VI Медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения», проводимый ежегодно в #ПсковГУ, в этом году прошёл в онлайн-формате. Это не помешало медикам не только области, но и всей страны успешно обменяться опытом и узнать много нового, сообщили Псковскому агентству информации в управлении информационной политики и связей с общественностью вуза.

«Несмотря на непривычный формат, мероприятие получилось отличное, было много интересных докладов, которые, уверена, смогут найти применение в практической сфере здравоохранения. Думаю, на VII форуме в следующем году мы сможем сочетать онлайн- и оффлайн-форматы», - отмечает и. о. декана медицинского факультета ПсковГУ, доктор медицинских наук Наталья Иванова.

В течение двух дней работы форума вниманию врачей различных специальностей были представлены доклады ведущих экспертов. В рамках Чтений прошли две онлайн-конференции; специалисты обсудили актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов и междисциплинарные аспекты педиатрии, инфектологии и эпидемиологии.

Терапевты, врачи общей практики, кардиологи, эндокринологи, неврологи, ревматологи, педиатры, неонатологи, инфекционисты, эпидемиологи, вирусологи, дерматовенерологи, а также все заинтересованные специалисты на платформе сайта medivector.ru делились мнениями и представляли свои доклады. В мероприятии также приняли участие студенты ПсковГУ: с их стендовыми докладами можно также ознакомиться на сайте. Темы докладов охватывают широкий спектр - от компьютерного моделирования прочностных свойств костной ткани до способов профилактики болезни Альцгеймера.

Медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения» проводится по инициативе Комитета по здравоохранению Псковской области, Псковского государственного университета, Псковской региональной общественной организации «Медицинская палата» и Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова.

По словам заместителя председателя Комитета по здравоохранению Псковской области, форум для Псковской области стал уже традиционным: впервые он прошёл в 2015 году, в год 115-летнего юбилея академика Евгения Тареева. Ежегодно форум принимает на своей площадке около 500 специалистов. Форум аккредитован в системе непрерывного медицинского образования.