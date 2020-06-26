МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте

19:20, 26 июня 2020, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области и личный состав выразили благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за участие в создании мурала на Рижском проспекте, 67. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Главу региона поблагодарили также за «внимание к истории службы спасения, мужеству пожарных и спасателей».

Центральное место в композиции отведено изображению сотрудника МЧС со спасенным ребенком на руках и девизу: «Предотвращение. Спасение. Помощь», что олицетворяет собой героический труд людей, которые каждый день рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность граждан.

«Кроме эстетического, мурал имеет и практическое значение, а именно-напоминает всем прохожим единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112», - добавили в ведомстве.