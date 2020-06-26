0
23:30
Елена Чернышова: Главное ответственно воспользоваться смягчениями в спортивной сфере Псковской области
22:35
Псковский губернатор анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок
21:34
Масочный режим продлён в Псковской области до 14 июля
20:31
Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом
20:23
Путин поддержал идею назвать улицы в России в честь медиков
19:28
Фитнес-клубы возвращаются к работе в Псковской области
19:20
МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте
Еще новости
Общество

МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте

Главное управление МЧС России по Псковской области и личный состав выразили благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за участие в создании мурала на Рижском проспекте, 67. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Главу региона поблагодарили также за «внимание к истории службы спасения, мужеству пожарных и спасателей».

Центральное место в композиции отведено изображению сотрудника МЧС со спасенным ребенком на руках и девизу: «Предотвращение. Спасение. Помощь», что олицетворяет собой героический труд людей, которые каждый день рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность граждан.

«Кроме эстетического, мурал имеет и практическое значение, а именно-напоминает всем прохожим единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112», - добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Елена Чернышова: Главное ответственно воспользоваться смягчениями в спортивной сфере Псковской области
26 июня 2020
Елена Чернышова: Главное ответственно воспользоваться смягчениями в спортивной сфере Псковской области
Псковский губернатор анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок
26 июня 2020
Псковский губернатор анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок
Масочный режим продлён в Псковской области до 14 июля
26 июня 2020
Масочный режим продлён в Псковской области до 14 июля
Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом
26 июня 2020
Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом
Путин поддержал идею назвать улицы в России в честь медиков
26 июня 2020
Путин поддержал идею назвать улицы в России в честь медиков
Фитнес-клубы возвращаются к работе в Псковской области
26 июня 2020
Фитнес-клубы возвращаются к работе в Псковской области
МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте
26 июня 2020
МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
26 июня 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»

Идет загрузка...