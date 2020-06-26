472 человека с коронавирусом умерло в граничащих с Псковской областью странах

19:34, 26 июня 2020, ПАИ

63 811 человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 472 летальных исхода, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 26 июня в Эстонии общее количество заболевших достигло 1 986 человек, погибло – 69. В Латвии 1 112 человек инфицировано коронавирусом, погибло – 30. В Белоруссии число инфицированных составляет 60 713 человек, погибло – 373.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 9,7 млн человек, свыше 5,2 млн – выздоровело, почти 492 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 620 794 человека, выздоровело – 384 152, умерло – 8 781. В Псковской области выявлено 2 609 случаев заражения коронавирусом, 882 человека выздоровело, 19 – умерло.