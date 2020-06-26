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Общество

На 836 тысяч рублей оштрафовал псковский Росреестр нарушителей земельного законодательства

С января по май 2020 года специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 441 проверку соблюдения земельного законодательства, в ходе которых выявили 278 нарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Большая часть нарушений была связана с самовольным занятием земельных участков и невыполнением в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор.

По итогам проверок выдано 230 предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждено 110 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 836 тысяч рублей. Землепользователи самостоятельно устранили 147 нарушений.

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