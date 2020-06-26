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Общество

Музеям и экскурсоводам разрешили работать в Псковской области

С 1 июля в Псковской области разрешены посещение музеев и экскурсии для небольших групп. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о 15 марта «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области».

Кроме того, могут быть открыты музеи, территории музеев-заповедников, но с неукоснительным соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий. Разрешается экскурсионная деятельность, но с ограничениями. В групповых экскурсиях на открытом воздухе могут принимать участие не более 10 человек, в помещениях — не более пяти. В обоих случаях необходимо соблюдение социальной дистанции, а в случае невозможности — обязательное ношение масок или респираторов.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, к репетициям при соблюдении санитарных требований и без участия зрителей смогут вернуться и творческие коллективы. При этом на улице не должно собираться больше 15 человек, в помещении — не более 10. Соблюдение социальной дистанции — обязательно. В случае невозможности — репетиции запрещены.

При этом в Псковской области парикмахерские и косметические салоны теперь могут работать без ограничения числа посетителей, но по-прежнему по предварительной записи и с соблюдением требований Роспотребнадзора.

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