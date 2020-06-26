Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом

20:31, 26 июня 2020, ПАИ

В Псковской области проходит голосование по поправкам к Конституции. На некоторых участках установлены мобильные избирательные комплексы, члены комиссий предлагают жителям проголосовать прямо во дворе рядом с домом. 26 июня такое уличное голосование проходит на улице Егорова, которая территориально находится в деревне Борисовичи Псковского района.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но проголосовать можно в течение недели: 25 июня в Псковской области открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию. В первый день голосования в Псковской области 46 282 человека приняли участие в общероссийском голосовании.