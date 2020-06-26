Более 3 млн жителям России помогли волонтёры в период пандемии коронавируса

20:56, 26 июня 2020, ПАИ

Более трём миллионам жителям России помогли волонтёры в период пандемии коронавируса. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время видеоконференции с участниками всероссийской акции «Мы вместе», пишет газета «Известия».

Также президент сообщил, что добровольческие инициативы активно поддерживал отечественный бизнес, который собрал для нуждающихся россиян около 1,8 млрд рублей.

Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» направлена на поддержку пожилых и маломобильных граждан. В частности, волонтёры приобретают для нужд россиян лекарства, продукты, предметы первой необходимости.