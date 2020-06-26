Путин поддержал идею назвать улицы в России в честь медиков

20:23, 26 июня 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах страны в честь медиков, которые проявили себя в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Предложение во время встречи Владимира Путина с участниками акции «Мы вместе» внёс волонтер из Дагестана. Он рассказал о работе студентов-медиков и волонтеров в больницах Махачкалы и предложил назвать улицы в разных городах в честь героев-медиков.

«Хорошая идея», – согласился президент.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 620 794 человека, выздоровело – 384 152, умерло – 8 781. В Псковской области выявлено 2 609 случаев заражения коронавирусом, 882 человека выздоровело, 19 – умерло.