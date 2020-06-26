Видео: Закрытие в Псковской области участков для голосования по поправкам в Конституцию и вскрытие урн с голосами
В Псковской области завершился второй день голосования по поправкам в Конституцию. В 20:00 закрылись участки для голосования, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
После закрытия участков в присутствие наблюдателей происходит вскрытие урн с бланками проголосовавших граждан.
Затем бланки убираются в специальный пакет, который опечатывается и убирается в сейф.
Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но проголосовать можно в течение недели: 25 июня в Псковской области открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию. В первый день голосования в Псковской области 46 282 человека приняли участие в общероссийском голосовании.