Псковский губернатор анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок

22:35, 26 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок. Такая информация была озвучена на встрече главы региона с главой Палкинского района Евгением Седовым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что проект будет реализован с помощью благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

«К сожалению, это направление у нас не охвачено должным вниманием. Зачастую еще с советского периода стоят качели-карусели, которые иногда не просто непригодны, а опасны», – заметил губернатор.

Глава Палкинского района обратил внимание, что многие обращения населения связаны именно с этим направлением благоустройства.

Михаил Ведерников также поинтересовался, определены ли места для трёх воркаут-площадок, которые в этом году переданы в Палкинский район. Евгений Седов заверил, что места определены. Он также сообщил, что две площадки, установленные в прошлом году, очень востребованы у молодежи.