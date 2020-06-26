Прибывающих для строительства инфекционной больницы в Пскове военных будут тестировать на коронавирус

00:09, 27 июня 2020, ПАИ

Военных, которые приедут для строительства инфекционной больницы в Пскове и филиала в Великих Луках, будут тестировать на коронавирус. Об этом было объявлено на заседании рабочей группы по строительству инфекционных больниц, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В ходе совещания губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость обязательного тестирования на COVID-19 всех строителей, которые приедут на объект. Особый акцент глава региона сделал на том, что основная часть специалистов прибудет в Псковскую область уже на следующей неделе, на лаборатории области ляжет большая нагрузка.

В связи с этим Михаил Ведерников поручил комитету по здравоохранению области грамотно спланировать проверку строителей на коронавирус, чтобы работа была построена не в ущерб плановым тестированиям населения.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заверила, что этот вопрос уже прорабатывается с привлечением мощностей соседних регионов. Тестирование первых прибывших рабочих начнется в эти выходные.

Михаил Ведерников отметил, что перед регионом лежит серьёзная ответственность по реализации проекта строительства новых инфекционных учреждений. Он подчеркнул, что региональным властям, представителям Минобороны РФ предстоит серьезная, совместная, конструктивная работа, чтобы на двух площадках появились здания комплекса областной клинической инфекционной больницы.

Строительство новых медицинских учреждений в регионе ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников. В настоящий момент уже определены площадки для строительства инфекционных учреждений.