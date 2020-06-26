Видео: Митрополит Тихон разъяснил смысл голосования по поправкам в Конституцию

00:21, 27 июня 2020, ПАИ

По просьбе братии и прихожан Псково-Печерского монастыря, а также священников Псковской епархии, митрополит Псковский и Порховский Тихон выступил с разъяснением смысла голосования и принятия поправок в Конституцию России. Видеообращение опубликовано на сайте Псковской епархии.

«То, что изменено и декларировано в новом тексте Конституции, – поистине историческое событие. Историческое во многих отношениях. В том числе, касающихся и духовной жизни, принципов преемственности нашей истории и традиций. И что чрезвычайно важно — независимости нашего Отечества. Казалось бы это не духовный вопрос. Но это суждение далеко не верно», – отметил митрополит Тихон.

Владыка отметил, что духовные проблемы рождаются, в том числе из-за неправильного устройства государства. «Войны, разруха, несправедливость в управлении – всё это порождает и гражданские, и духовные проблемы», – сказал митрополит.

«Я уже не говорю о том, что необычайно важно, чтобы в стране не просто понимали, а законодательно было определено, что является семьей. Казалось бы вопрос праздный. Мы все понимаем, что семья – это союз мужчины и женщины. Но к несчастью по всему миру сейчас идёт мутная, разноцветная волна, которая оспаривает это данное Богом определение», – отметил владыка.

Митрополит подчеркнул, что такие изменения, как законодательное определение статуса семьи, кардинально направлены на важнейшие бытийные основы жизни, которые сейчас будут заложены, в том числе в Основном законе государства.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но проголосовать можно в течение недели: 25 июня в Псковской области открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию. В первый день голосования в Псковской области 46 282 человека приняли участие в общероссийском голосовании.