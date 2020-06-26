0
23:30
Елена Чернышова: Главное ответственно воспользоваться смягчениями в спортивной сфере Псковской области
22:35
Псковский губернатор анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок
21:34
Масочный режим продлён в Псковской области до 14 июля
20:31
Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом
20:23
Путин поддержал идею назвать улицы в России в честь медиков
19:28
Фитнес-клубы возвращаются к работе в Псковской области
19:20
МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте
Еще новости
Общество

Видео: Митрополит Тихон разъяснил смысл голосования по поправкам в Конституцию

По просьбе братии и прихожан Псково-Печерского монастыря, а также священников Псковской епархии, митрополит Псковский и Порховский Тихон выступил с разъяснением смысла голосования и принятия поправок в Конституцию России. Видеообращение опубликовано на сайте Псковской епархии.

«То, что изменено и декларировано в новом тексте Конституции, – поистине историческое событие. Историческое во многих отношениях.  В том числе, касающихся и духовной жизни, принципов преемственности нашей истории и традиций. И что чрезвычайно важно — независимости нашего Отечества. Казалось бы это не духовный вопрос. Но это суждение далеко не верно», – отметил митрополит Тихон.

Владыка отметил, что духовные проблемы рождаются, в том числе из-за неправильного устройства государства. «Войны, разруха, несправедливость в управлении – всё это порождает и гражданские, и духовные проблемы», – сказал митрополит.

«Я уже не говорю о том, что необычайно важно, чтобы в стране не просто понимали, а законодательно было определено, что является семьей. Казалось бы вопрос праздный. Мы все понимаем, что семья – это союз мужчины и женщины. Но к несчастью по всему миру сейчас идёт мутная, разноцветная волна, которая оспаривает это данное Богом определение», – отметил владыка.

Митрополит подчеркнул, что такие изменения, как законодательное определение статуса семьи, кардинально направлены на важнейшие бытийные основы жизни, которые сейчас будут заложены, в том числе в Основном законе государства.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но проголосовать можно в течение недели: 25 июня в Псковской области открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию. В первый день голосования в Псковской области 46 282 человека приняли участие в общероссийском голосовании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Порядка 150 волонтёров обеспечивают информационное сопровождение голосования по поправкам в Конституцию Видео: Закрытие в Псковской области участков для голосования по поправкам в Конституцию и вскрытие урн с голосами Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом Андрей Козлов: Россия – серьёзное государство со своей историей и суверенитетом Более 46 тысяч человек проголосовали в Псковской области по поправкам в Конституцию ВИДЕО: Волонтёры Конституции рассказывают жителям Псковской области о голосовании Игорь Дитрих: Выделить наиболее важную поправку к Конституции невозможно – все они под номером один В Псковской областной больнице открыли избирательный участок Антон Минаков: Обязанность любого гражданина – ходить на выборы всех уровней Виталий Дидыч о голосовании по поправкам: Я сделал выбор за будущее нашего региона и страны
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Елена Чернышова: Главное ответственно воспользоваться смягчениями в спортивной сфере Псковской области
26 июня 2020
Елена Чернышова: Главное ответственно воспользоваться смягчениями в спортивной сфере Псковской области
Псковский губернатор анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок
26 июня 2020
Псковский губернатор анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок
Масочный режим продлён в Псковской области до 14 июля
26 июня 2020
Масочный режим продлён в Псковской области до 14 июля
Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом
26 июня 2020
Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом
Путин поддержал идею назвать улицы в России в честь медиков
26 июня 2020
Путин поддержал идею назвать улицы в России в честь медиков
Фитнес-клубы возвращаются к работе в Псковской области
26 июня 2020
Фитнес-клубы возвращаются к работе в Псковской области
МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте
26 июня 2020
МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
26 июня 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»

Идет загрузка...