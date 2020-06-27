Пик распространения коронавируса пройден в Псковской области

01:34, 27 июня 2020, ПАИ

В Псковской области пройден пик распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«По текущим расчётам мы прошли пик распространения коронавирусной инфекции. Как говорится, на Париж пока не идём, но Бородинское сражение уже позади», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона рассказал, что по итогам прошлой недели снижение темпов распространения заболеваемости показывает 15 %, а на середину текущей недели – уже 20 %.

Губернатор подчеркнул, что 25 июня в Псковской области число выздоровевших превысило количество новых случаев заболевших. «Эти результаты нашли своё отражение и в загрузке системы здравоохранения. Половина коечного фонда для лечения ковид-пациентов на сегодняшний день свободна и мы 26 июня с медиками на совещании впервые обсуждали вопрос о переводе ряда коечного фонда в ближайшей перспективе в обычный режим работы», – отметил Михаил Ведерников.