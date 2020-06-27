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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Министерство труда России не поддержало предложение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тысяч рублей с 16 до 18 лет, пишет ТАСС.

«С новой силой к нам начали поступать обращения с просьбой увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет, – отметила Анна Кузнецова. – Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство – в министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа».

Детский омбудсмен добавила, что в Совете Федерации и Госдуме идея о расширении выплат поддерживается.

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