Александр Котов: Успех молодёжи – это перспективы региона и страны

09:24, 27 июня 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил молодое поколение с Днём молодёжи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Молодость – один из самых активных и ярких периодов жизни, вы чувствуете ритм настоящего и стремитесь в будущее, – подчеркнул он. – В этом возрасте хочется дерзать и творить, узнавать новое, открывать неизведанное, рисковать и побеждать».

Александр Котов отметил, что сегодня у молодёжи есть немало возможностей заявить о себе. «Главное, не ждать «манны небесной», а быть активным, энергичным, целеустремлённым. Задача государства и старшего поколения – поддержать молодёжь на этом пути. Ваш успех – не только личное достижение, но и перспективы города, региона, страны», – добавил он.

Александр Котов пожелал молодым людям найти своё призвание, воплотить в жизнь самые заветные мечты и полностью реализовать себя.